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22:31, 25 августа 2020

Милиция Минска сообщает о задержании нескольких участников протестной акции оппозиции

Точные данные в ГУВД пообещали предоставить завтра. По разным оценкам белорусских СМИ, в центре Минска сегодня собрались от двух до пяти тысяч протестующих. Они держали плакаты «Лукашенко в отставку» и «Не простим». Недалеко от оппозиционеров свой митинг проводили сторонники президента Александра Лукашенко. Они скандировали «За батьку!». Как пишет белорусский сайт Tut.by на акцию в поддержку действующего главы республики пришли порядка тысячи человек.

Тем временем сам Александр Лукашенко сказал, что протестные акции нанесли серьёзный ущерб экономике республики. По его оценкам, стране это уже обошлось в 500 миллионов.

Протесты в республике продолжаются более двух недель.



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