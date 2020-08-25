Минздрав разрешил перейти к третьему этапу тестирования российской вакцины от коронавируса

При этом массово прививать людей начнут еще до окончания испытаний.

Все центры, где будет проводиться массовое исследование, должны получить вакцину «Спутник V» к третьему сентября, и начать испытания на добровольцах уже в следующие выходные . Об этом агентству ТАСС сообщил директор Центра имени Гамалеи, где разработали прививку, Александр Гинцбург.

Предполагается, что в испытаниях вакцины примут участие около сорока тысяч человек. За добровольцами будут наблюдать в течение как минимум полугода. Тем не менее, в гражданский оборот «Спутник V» поступит значительно раньше. Гинцбург предположил, что её стоит ожидать уже в середине сентября. Академик сказал, что вакцину начнут разводить по регионам небольшими партиями сразу после того, как её одобрят в Росздравнадзоре.

Еще вчера стало известно, что Россия договорилась о поставках этой вакцины и за границу. Первой страной, которая её получит, станет Белоруссия. Предполагается, что граждане соседней республики также примут участие в третьем этапе испытаний.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от Covid-19, получившей государственную регистрацию.