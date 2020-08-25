Глава комиссии РПЦ по делам семьи Дмитрий Смирнов, известный резонансными высказываниями, освобождён от должности

Глава комиссии Русской православной церкви по делам семьи Дмитрий Смирнов, известный своими резонансными высказываниями, освобождён от должности. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на документы Синода.

Как сообщалось, весной Дмитрий Смирнов заразился коронавирусом и с тех пор проходит реабилитацию.

Протоирей ни раз оказывался в центре внимания после своих выступлений. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин, резко критиковал законопроект о профилактике домашнего насилия и сравнивал женщин, живущих с мужчинами в гражданском браке, без официальной регистрации, с «бесплатными проститутками».