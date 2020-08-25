В МИД России заявили, что отравление Навального не в интересах российского руководства

В министерстве иностранных дел России заявили, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального не в интересах российского руководства. Ведомство выпустило заявление, где утверждает, что российское руководство выступает за самое тщательное расследование ситуации. В МИДе подчеркнули, что считают глубоко оскорбительными обвинения Запада в адрес Москвы в попытках скрыть истину.

О том, что Навальный был отравлен, накануне сообщила немецкая клиника Шарите, где сейчас находится оппозиционер. Ранее омские врачи, также обследовавшие политика, уверяли, что отравляющих веществ в организме найдено не было.

В Госдуме сегодня заявили, что комитет по безопасности изучит ситуацию на предмет возможной иностранной провокации. Член комитета Анатолий Выборный в интервью «Эху Москвы» назвал подозрения на счёт иностранного вмешательства оправданными.

Между тем в Кремле сегодня заявили, что поводов для расследования пока не видят.