Новокузнецкий суд оштрафовал на 20 тыс. руб. активиста, снимавшего видеообращение защитников Черемзы

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей оператора, снимавшего видеообращение протестующих с требованием остановить строительство углепогрузочной станции в кузбасской Черемзе. Вячеслава Кречетова признали виновным в организации несогласованной акции, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор портала «Абажур» Роман Неверов.

По его словам, суд продолжался до глубокого вечера, и заседание закончилось решением оштрафовать Вячеслава Кречетова за организацию несогласованного массового мероприятия 18 августа, когда Вячеслав снимал коллективное видеообращение «защитников Черемзы», в котором они требовали отставки губернатора Цивилева и выступали против строительства углепогрузочной станции разреза «Кузнецкий Южный» у поселка Черемза.

По словам Романа Неверова, Кречетова также обвиняют в сопротивлении полиции.

«Его вчера задержали сотрудники ГИБДД, а полиция отвезла его в отдел. С 13.30 вчерашнего дня по данный момент он находится под стражей. Ему не давали позвонить адвокату 6 часов, забрав телефон. Хотя это административная статья 20.2. За что его судят? Он занимался обычной операторской работой, давая советы как правильно встать перед камерой участникам. Если ему хотят вменить организацию и участие в массовом мероприятия, то хочу сказать, что это проводилось в чистом поле на пастбище вдали от населенных пунктов», — сообщил он.

Р.Неверов рассказал также, что сразу после суда Вячеславу Кречетову стало плохо, его увезли в реанимацию.