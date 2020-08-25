Рейтер: Футболист «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть клуб

Футболист «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть клуб, утверждает источник агентства Рейтер в команде. Агентство Интерфакс со ссылкой на аргентинское телевидение пишет, что Месси решил воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце сезона. Позицию аргентинского футболиста связывают с результатами «Барселоны» в сезоне, который для команды завершился поражением от немецкой «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов со счётом 2:8.