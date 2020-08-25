Российская вакцина от коронавируса до 3 сентября будет доставлена в медучреждения Москвы для финальных испытаний

Российская вакцина от коронавируса до 3 сентября будет доставлена в медицинские учреждения Москвы для финальных испытаний на добровольцах. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В министерстве здравоохранения ранее сообщили, что в завершающем этапе испытаний примут участие 40 тысяч человек. Набор добровольцев начнётся на следующей неделе.