Журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По словам его адвоката Ивана Павлова, это обычное явление. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это вполне заурядное следственное действие — ознакомление с постановлением по назначению психолого-психиатрической экспертизы. Такая экспертиза назначается по каждому делу о государственной измене, и не только. Следователи довольно часто назначают подобные экспертизы, особенно по обвинению в тяжком и особо тяжком преступлении», — рассказал адвокат.

Экспертиза будет проведена в институте психиатрии имени Сербского.

И.Сафронову, в настоящее время советнику главы «Роскосмоса», предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.