В Краснодаре одна из городских школ набрала первоклассников в 33 класса

Как пишет Российская газета, у школы четыре корпуса, поэтому она смогла позволить себе такой набор. Издание отмечает, что классов будут названы по всем буквам алфавита, включая твёрдый знак. В мэрии Краснодара агентству РИА Новости сказали, что вопрос с буквенным обозначением классов пока не решён.