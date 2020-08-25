В Кемеровской области суд оштрафовал активиста, выступавшего против строительства углепогрузочной станции в Черемзе

В Кемеровской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей активиста, выступавшего против строительства углепогрузочной станции в посёлке Черемза. Вячеслав Кречетов участвовал в записи видеообращения с требованием остановить работы, его признали виновным в организации несогласованной акции и теперь обвиняют в сопротивлении полиции, рассказал «Эху Москвы» редактор сайта «Абажур» Роман Неверов. По словам Неверова, после суда Кречетову стало плохо, сейчас активист в реанимации.