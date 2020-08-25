Министерство иностранных дел России сообщило, что отравление Навального не в интересах российского руководства

Министерство иностранных дел России сообщило, что отравление политика Алексея Навального не в интересах российского руководства. В ведомстве подчеркнули, что в ходе встречи министра Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, Москва заявила о готовности открыто и непредвзято рассмотреть не только ситуацию с Навальным, но и дела Литвиненко и Скрипалей, об отравлении которых сейчас вновь упоминают западные СМИ.

В министерстве добавили, что обратили внимание американского представителя на поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении Навального, пишет агентство Интерфакс.

Напомним, о том, что оппозиционный политик был отравлен, накануне сообщила немецкая клиника Шарите, где сейчас находится оппозиционер.