Россияне начали получать компенсации за покупку туров по России

Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, программа успешно работает. С момента её запуска сайт мирпутешествий точка рф посетили уже более миллиона человек, куплены туры и оплачено размещение в отелях более чем на полмиллиарда рублей. Купить путёвку по этой программе можно до 28 августа. При этом нужно оплатить тур картой российской платёжной системы «Мир». Максимальная сумма, которую могут вернуть – 15 тысяч рублей.