Мосгорсуд продлил арест Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 30 ноября

Мосгорсуд продлил арест совладельцу группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 30 ноября. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах. Необходимость дальнейшего содержания Магомедовых под стражей следователь мотивировала в том числе тем, что братья могут уехать в Белоруссию и далее скрыться в какой-либо из стран. Впрочем, каких-либо документов, подтверждающих такие планы обвиняемых, ни следователь, ни прокурор не предоставили.