МИД РФ утверждает, что российское руководство выступает за самое тщательное расследование ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел России утверждает, что российское руководство выступает за самое тщательное расследование ситуации вокруг Алексея Навального. Ведомство выпустило заявление, посвящённое госпитализации оппозиционного политика, который по данным немецких врачей, был отравлен. В МИДе подчеркнули, что считают глубоко оскорбительными обвинения Запада в адрес Москвы в попытках скрыть истину.

Между тем в Госдуме сегодня заявили, что комитет по безопасности изучит ситуацию на предмет возможной иностранной провокации. Подозрения на счёт иностранного вмешательства оправданы, сказал «Эху Москвы» член комитета Анатолий Выборный.

В Кремле сегодня заявили, что поводов для расследования пока не видят.