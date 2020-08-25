Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение следующего этапа испытаний вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало центру имени Гамалеи разрешение на проведение следующего этапа испытаний вакцины от коронавируса. Препарат уже зарегистрирован, но исследования продолжаются. Как сообщает агентство Интерфакс, 3 сентября вакцину развезут по клиникам, которые присоединились к испытаниям, на следующий день начнут прививать добровольцев. По данным Министерства здравоохранения, в исследовании примут участие 40 тысяч человек, после вакцинации врачи будут наблюдать за ними полгода.