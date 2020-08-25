Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по жалобе бывшего кандидата в президенты республики Тихановской

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по жалобе бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. В постановлении говорится, что решение окончательное и опротестованию не подлежит. При этом адвокаты политика сообщили, что будут его обжаловать.

Тихановская требовала признать результаты выборов недействительными и возбудить дело из-за фальсификаций.