МИД РФ: Российское руководство выступает за тщательное и объективное расследование произошедшего с Навальным

Российское руководство выступает за тщательное и объективное расследование произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, утверждают в российском министерстве иностранных дел. Там также отмечают, что считают оскорбительными обвинения запада в адрес Москвы в попытках скрыть истину, передаёт агентство Интерфакс. В министерстве подчеркнули, что отравление Навального невыгодно российскому руководству и выразили надежду, что немецкие медики проявят профессиональный подход и не допустят использования их работы в политизированных целях.

США обеспокоены данными о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен и готовы помочь в расследовании обстоятельств его дела, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. «Если эта версия подтвердится, то США поддержат призывы ЕС к проведению тщательного расследования. И мы готовы оказать помощь в его проведении», — подчеркнул Помпео.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока не видят поводов для расследования случившегося с Навальным. По его мнению, немецкие медики поспешили с выводами об отравлении.

Омские врачи, которые первыми оказывали помощь Навальному, заявили, что не нашли в его организме следов ядов. В немецкой клинике, где политик находится сейчас, накануне заявили, что российский оппозиционер был отравлен.