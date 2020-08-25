НИЦ имени Гамалеи получил разрешение Минздрава на проведение завершающего этапа испытаний вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи получил разрешение Минздрава на проведение завершающего этапа испытаний отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Напомним, вакцина уже зарегистрирована, но исследования ещё продолжаются. Ранее сообщалось, что на завершающем этапе в числе добровольцев помимо россиян будут белорусы и мексиканцы.