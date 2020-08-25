Депутат Выборный поддержал желание ГД проверить инцидент с Навальным на предмет иностранного вмешательства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал проверить инцидент с Алексеем Навальным на предмет иностранного вмешательства. Такие подозрения вполне оправданы, — считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат сказал, что считает версию с иностранной провокацией одной из основных.

«Эту версию нельзя ни в коем случае исключать, поскольку под иностранным влиянием могут проводиться провокации подобного рода. На мой взгляд, следственные органы при проведении соответствующих мероприятий, обязаны будут проверить все версии, включая и провокации иностранных государств», — сказал он.

По словам депутата Выборного, подобные провокации могут проводиться, чтобы таким образом «принизить Россию на международной площадке, или дать повод для очередных санкций».

«Такое предложение совершенно обоснованно, и имеет под собой достаточно серьезную почву. Думаю, что следственные органы именно по этому пути будут работать. Думаю, что нужно считать эту версию одной из основных», — подчеркнул он.

Ранее Володин заявил, что Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с

оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств.