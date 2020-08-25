Путин поручил главе Службы судебных приставов взять под контроль работу коллекторов микрофинансовых организаций

Президент Владимир Путин поручил главе Службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль работу коллекторов микрофинансовых организаций. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. Аристов рассказал, то из 80 тысяч жалоб, поступивших в ведомство за последние годы, половина была связана с микрофинансовыми организациями, которые пока неподконтрольны его службе. Предполагается, что их переведут под контроль Федеральной службы судебных приставов до конца следующего года.
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…