Путин поручил главе Службы судебных приставов взять под контроль работу коллекторов микрофинансовых организаций

Президент Владимир Путин поручил главе Службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль работу коллекторов микрофинансовых организаций. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. Аристов рассказал, то из 80 тысяч жалоб, поступивших в ведомство за последние годы, половина была связана с микрофинансовыми организациями, которые пока неподконтрольны его службе. Предполагается, что их переведут под контроль Федеральной службы судебных приставов до конца следующего года.