Глава Белорусской православной церкви ушел в отставку

Это произошло после того, как он поздравил президента Александра Лукашенко с победой на выборах.

В Московском патриархате русской православной церкви объявили, что экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел лишён должности. Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда написал в своём телеграмм-канале, что таким образом Священный синод удовлетворил прошение от уже бывшего главы Белорусской церкви. С чем именно оно было связано — не уточняется. В любом случае в ближайшее время он должен будет возглавить Кубанскую митрополию. Там сейчас необходим руководитель, поскольку её предыдущий глава митрополит Исидор, скончался после заражения коронавирусом.

Митрополит Павел возглавлял белорусскую церковь с 2013-ого года. Несколько недель назад он оказался в центре скандала. 10-ого августа священнослужитель поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, но затем, увидев записи избиения протестующих, отказался от своих слов. Об этом, в частности, сообщало «радио Свобода» со ссылкой на представителя церкви Сергея Лепина. При этом, официально, в пресс-службе минской епархии эту информацию отрицали и называли слухами.

Теперь Белорусскую церковь возглавит епископ Вениамин. Какое-то время он будет совмещать эту должность вместе с обязанностями руководителя Борисовской и Марьиногорской епархий.