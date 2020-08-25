Комитет Госдумы по безопасности изучит ситуацию вокруг Алексея Навального на предмет возможной иностранной провокации

Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Подозрения насчёт иностранного вмешательства вполне оправданы, сказал «Эху» член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По мнению Анатолия Выборного, версию об иностранной провокации следует считать одной из основных.

С прошлой недели оппозиционный политик Алексей Навальный находится в коме. Первую помощь ему оказывали врачи в Омске. Они утверждают, что не нашли следов ядов в организме пациента. Сейчас оппозиционера обследуют и лечат немецкие врачи в берлинской клинике Шарите, которая считается одной из лучших в Европе. Накануне в Шарите заявили, что Навальный был отравлен.