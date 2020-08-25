Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, эти расходы возложили на региональные бюджеты.
Кравцов также рассказал, что все школы 1 сентября откроются в очном режиме. По его словам, закрываться из-за коронавируса учебные заведения могут только точечно, как при сезонном гриппе.
Министерство просвещения запретило школам собирать с родителей деньги на термометры и санитайзеры
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, эти расходы возложили на региональные бюджеты.