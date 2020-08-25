Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проанализировать ситуацию вокруг Алексея Навального – не было ли это попыткой иностранных государств создать напряжение в России. Слова спикера приводит агентство РИА Новости.
Оппозиционный политик Алексей Навальный с 20 августа в коме. Обследовавшие его российские врачи заявили, что следов ядов в организме не нашли. Врачи немецкой клиники, где сейчас находится политик, объявили, что Навальный был отравлен.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проанализировать ситуацию вокруг Навального
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проанализировать ситуацию вокруг Алексея Навального – не было ли это попыткой иностранных государств создать напряжение в России. Слова спикера приводит агентство РИА Новости.