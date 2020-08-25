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18:34, 25 августа 2020

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проанализировать ситуацию вокруг Навального

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проанализировать ситуацию вокруг Алексея Навального – не было ли это попыткой иностранных государств создать напряжение в России. Слова спикера приводит агентство РИА Новости.
Оппозиционный политик Алексей Навальный с 20 августа в коме. Обследовавшие его российские врачи заявили, что следов ядов в организме не нашли. Врачи немецкой клиники, где сейчас находится политик, объявили, что Навальный был отравлен.



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