Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Занимавший должность экзарха всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел переведён в Кубанскую митрополию, которую будет теперь возглавлять. Как пояснил представитель РПЦ Владимир Легойда, митрополит Павел сам попросил об освобождении от должности.

На следующий день после президентских выборов в Белоруссии, глава православной церкви в республике вслед за патриархом Кириллом поздравил Александра Лукашенко с победой. Затем, как говорили в пресс-службе митрополита, увидев кадры силового разгона протестующих, священник попросил прощение за поздравление.