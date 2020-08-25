В Москве уходит эпоха троллейбусов

На улицах столицы с сегодняшнего дня остался только один маршрут.

В последнее время в столице было шесть маршрутов, по которым следовали троллейбусы. Но теперь останется только один — он свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. Это сделано в знак уважения к старому виду транспорта. На Новорязанской улице в июне 1937 года открылся второй троллейбусный парк, поэтому эту линию и решили оставить. Первый маршрут был запущен в Москве в конце 1933 года. Как отметил генеральный директор «Мосгортранса» Леонид Антонов, решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось властям непросто, но назвал это шагом вперед, поскольку считает, что будущее за инновационным электрическим транспортом».

Вопрос об отмене троллейбусов в столице вызвал множество споров, когда еще появились первые сообщения о подобных планах. Сайт газеты «Коммерсант» напоминает, что группа депутатов Мосгордумы, в частности Сергей Митрохин и Дарья Беседина ранее обращались к мэру Сергею Собянину с просьбой сохранить троллейбусное движение. В их письме говорилось, что троллейбус – это «визитная карточка» и «бренд» города и он может стать символом Москвы, как двухэтажный автобус в Лондоне. В обращении утверждалось, что «современный троллейбус» выгоднее и дешевле электробусов.

Сейчас в Москве ездит 450 электробусов, до конца года их будет 600.