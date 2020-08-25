В Краснодарском крае проводится эвакуация местных жителей, а также туристов из районов, охваченных лесными пожарами

В Краснодарском крае проводится массовая эвакуация местных жителей, а также туристов из районов, охваченных лесными пожарами. Региональное управление МЧС делает все возможное, чтобы потушить огонь как можно быстрее, — рассказал представитель ведомства Павел Иванов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что угрозы людям нет. При этом вину за возникновение пожаров он возложил, в том числе, на туристов.

Леса, которые горят в Краснодарском крае, являются уникальными, — рассказал «Эху Москвы» руководитель программы по особо охраняемым природным объектам российского отделения Гринпис Михаил Крейдлин. Крейдлин добавил, что даже небольшой непотушенный костер в жаркую, сухую погоду может стать причиной таких серьезных возгораний.