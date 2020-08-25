В Башкирии прокуратура начала проверку действий главы Ишинбайского района во время массовых протестов на горе Куштау

Азамат Абдрахманов был замечен очевидцами на шихане во время многотысячных акций. Экозащитники заявляли, что чиновник координировал действия группы неидентифицированных молодых людей по разгону протестующих и разрушению их палаточного лагеря. Также, как рассказывают очевидцы, Абдрахманов нецензурно выражался в адрес участников акций и выкрикивал слова «Это моя земля». Некоторые из его высказываний записаны на видео и распространены в интернете. «Коммерсантъ» со ссылкой на республиканскую прокуратуру сообщает, что сотрудники ведомства начали проверку действий главы Ишимбайского района.

17 августа в Ишимбае несколько сотен человек вышли на площадь перед зданием администрации района с требованием отставки Азамата Абдрахманова.

Напомним, протесты на горе Куштау были связаны с тем, что Башкирская содовая компания начала там геолого-разведочные работы. В итоге они были приостановлены. Сейчас власти и компания думают, как выйти из положения.