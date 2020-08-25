Счетная палата обнаружила, что Пенсионный фонд платит уже умершим людям

Речь идёт о сотнях миллионов рублей.

Отчет Счётной палаты о деятельности Пенсионного Фонда России выявил несколько разных ошибок в работе государственного органа. Например, аудитор выяснил, что ПФР нередко выплачивает пенсии уже умершим гражданам. В документе сказано, что это происходит, потому что Фонд несвоевременно получает сведения о гибели людей, в то время как их родственники продолжают снимать деньги с банковских счетов. По оценке палаты, только в двух территориальных органах ПФР с 2017-ого по 2019-ый годы переплаты пенсий составили 377 миллионов рублей.

Как часто такая ошибка происходит — неизвестно. Агентство РИА «Новости» передаёт, что в результате выборочной проверки данных о смерти 40 застрахованных лиц выяснилось, что сведения относительно 13-ти из них (это около трети) пришли в ПФР значительно позже даты их кончины.

В свою очередь агентство РБК отмечает, что в докладе рассказывается и о нарушении пенсионных прав живых людей. Например, это происходило потому что в ПФР открывали на одного и того же человека несколько счетов, но в последствии их не объединяли. В итоге учитывалась только одна из этих учетных записей, и человек недополучал положенные деньги.

Официально в Пенсионном фонде этот доклад пока не комментировали.

То, что Счетная палата обнаружила ошибки в электронной системе Пенсионного фонда, не удивляет экономиста Сергея Алексашенко. По словам Алексашенко, простому человеку проверить данные Пенсионного фонда практически невозможно.