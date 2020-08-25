Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года, так как это может спровоцировать социальное напряжение

Министерство просвещения не планирует переносить начало учебного года, так как перенос может спровоцировать социальное напряжение. Ведомство таким образом отреагировало на предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Он считает, что учебный процесс должен стартовать позже, чтобы не допустить вспышки коронавируса. Чиновники утверждают, что система образования полностью готова к новому учебному году.