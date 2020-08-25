В министерстве здравоохранения России назвали причины повторного заражения коронавирусом

В ведомстве такие риски связали с особенностями иммунитета отдельных людей и недостатком вырабатываемых организмом антител.

Главный инфекционист Минздрава профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов сегодня сообщил, что редкие пока случаи возвращающейся болезни связаны с индивидуальными особенностями иммунной системы человека и развитие инфекции в хроническое заболевание маловероятно. При этом стойкий и продолжительный иммунитет смогут сформировать вакцины, отмечали ранее в медицинском ведомстве. Не исключили новые случаи повторного заражения Сovid-19 и во Всемирной организации здравоохранения, но на данный момент это единичные ситуации. Накануне о том, что второй раз заразился коронавирусом сообщил глава одного из российских регионов — глава Тувы Шолбан Кара-оол. О протекании болезни он рассказал в своих социальных сетях.

Впрочем, о том, что заболевание главы Тувы подтверждено данных нет. Об этом сегодня сказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По свидетельствам ряда пациентов, при втором витке болезни помимо традиционных симптомов фиксируют и общее нарушении координации движений. Ранее повторное заражение коронавирусом зафиксировали в Нидерландах, Бельгии и Гонконге. Исследования показали, что штаммы вируса были разными. Возвращение инфекции к уже переболевшему человеку вероятно и из-за мутаций самого вируса. Такое мнение в эфире РБК высказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Анатолий Альтштейн напомнил, что о возможности повторного заражения российским ученым стало известно еще в марте. На этом фоне в целом ряде европейских стран вновь фиксируется рост заболеваемости с введением новых карантинных мер. Это связывают с возвращением людей из отпусков. Спектр ограничений варьируется от очередных ужесточений правил пересечения границы до введения дополнительных санитарных норм при посещении общепита и передвижении транспортом.

В Минздраве сегодня сообщили и о получении документов для проведения третьего этапа испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Она была зарегистрирована в начале августа. По официальным данным за минувшие сутки в России было выявлено почти 4700 новых заболевших.