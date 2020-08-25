В Гааге начались апелляционные слушания по делу бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Радко Младича

В связи с пандемией некоторые судьи участвуют в заседании по видеосвязи. Сам Младич находится в зале суда. Напомним, в 2017 году он был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечества. Защита требует исправить ошибки, допущенные в ходе процесса.

Судебный процесс уже дважды откладывался как по причине болезни 77-летнего генерала, так и в связи с пандемией, пишет сайт Дойче велле. – Адвокаты осужденного пытались добиться очередного переноса слушаний, мотивируя это состоянием здоровья подзащитного, у которого, по их словам, выявлена начальная стадия деменции.

В конце 2017-го года Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к бессрочному заключению, признав его, цитата, «в значительной степени причастным к военным преступлениям, совершенным в Сребренице, в том числе, к руководству массированным артобстрелом города. Сайт Голоса Америки уточняет, что суд посчитал генерала виновным в том, что в 1995 году под его контролем были убиты 8 тысяч мусульман, включая мужчин, женщин и подростков. Судьи постановили, что Младич несет ответственность за массовые «этнические чистки» в рамках плана создания «Великой Сербии» из распавшейся на несколько частей бывшей Югославии.

Би-би-си отмечает, что большинство судей на процессе участвуют в нем удаленно, по видеосвязи; офицеры безопасности в зале суда оснащены прозрачными забралами, закрывающими лицо. Ратко Младич также пришел на рассмотрение апелляции в маске, но позже ее снял. В интервью агентству Франс пресс его сын Дарко заявил, что отец не мог как следует подготовиться к процессу из-за причин, связанных со здоровьем, цитата: «Он не обладает достаточной энергией для подобной работы, и по-прежнему вызывает со мнение то, насколько его память позволит ему» отвечать на задаваемые вопросы.

Генерал, получивший за свои кровавые деяния прозвище «Боснийский мясник» недавно перенес сложную операцию по удалению злокачественной опухоли, в связи с чем просил перенести заседание, — напоминает Би-би-си, — однако суд не удовлетворил его просьбу. Наблюдатели считают, что до конца текущего года решение по обжалованию приговора так и не будет вынесено.

С середины 90-х Ратко Младич долго скрывался от правосудия, пользуясь поддержкой родственников и бывших сослуживцев. Генерала удалось арестовать лишь в 2011 году в Сербии, через полтора десятка лет после его исчезновения.