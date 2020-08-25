Суд в Минске арестовал двоих лидеров Координационного совета оппозиции

Они признаны виновными в организации незаконных митингов.

Между тем в городе Молодечно сегодня прошли похороны 28-летнего активиста Никиты Кривцова. Он пропал без вести во время массовых протестов в Минске, а спустя несколько дней был найден повешенным в минском парке.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская вновь обратилась к мировому сообществу с просьбой не признавать итоги выборов президента. Она утверждает, что оппозиция будет и дальше отстаивать свои интересы мирным путем. Перевод Евроньюс.

Александр Лукашенко утверждает, что борьба с коронавирусом и протестные акции нанесли серьезный ущерб белорусской экономике. Лукашенко поручил Минфину Белоруссии рассмотреть возможность рефинансирования внешнего долга. Кстати, в Москве уже заявили, что если такие предложения поступят, то Россия готова их рассмотреть.