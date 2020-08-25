Священный Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Этот пост вместо митрополита Павла займет епископ Вениамин. Павел теперь будет руководить Кубанской митрополией. Напомним, что митрополит призывал Александра Лукашенко прекратить насилие над протестующими, а граждан Белоруссии – к сдержанности и мудрости. Позже Белорусская православная церковь выступила с заявлением, в котором призвала своих священнослужителей не принимать участия в политической жизни общества.
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…