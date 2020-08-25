Священный Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Этот пост вместо митрополита Павла займет епископ Вениамин. Павел теперь будет руководить Кубанской митрополией. Напомним, что митрополит призывал Александра Лукашенко прекратить насилие над протестующими, а граждан Белоруссии – к сдержанности и мудрости. Позже Белорусская православная церковь выступила с заявлением, в котором призвала своих священнослужителей не принимать участия в политической жизни общества.