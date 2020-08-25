Володин поручил комитету ГД по безопасности проанализировать инцидент с Навальным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри РФ. «Хорошо, что [канцлер ФРГ Ангела] Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы так же, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента. Однако дальнейшие заявления Меркель и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, считает спикер, заставляют «посмотреть на эту ситуацию по-другому». «А не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны, — задался вопросом Володин. — Обращает на себя внимание что это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии».

Тем временем в Кремле не видят повода для расследования случившегося с политиком Алексеем Навальным. Комментируя выводы немецких врачей, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что прежде всего нужно установить вещество, которое, как утверждается, было использовано для отравления. Песков отметил, что сейчас главное, чтобы Навального вылечили.

Замгоссекретаря США Стивен Биган на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым сегодня выразил обеспокоенность в связи со здоровьем Алексея Навального. Об этом сообщает американское посольство. По мнению американских дипломатов, вся эта история сказывается на настроении гражданского общества в России. Менее часа назад стало известно, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС в ближайшие дни проведут неформальную встречу в Берлине, на которой, в том числе, затронут ситуацию с Навальным.

Напомним, накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт призвал российские власти провести открытое расследование.

О том, что состояние Алексея Навального объясняется отравлением, немецкие врачи заявили накануне – спустя два дня после того, как политика перевезли в Берлин на лечение по настоянию родственников. В омской больнице версию коллег исключают. Клиническая картина, наблюдаемая у Алексея Навального, указывает на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – их в малых дозах применяют в медицине, в качестве пестицидов, а также как боевые отравляющие вещества. То, что состояние политика объясняется отравлением, подтверждают тесты, проведенные в независимых лабораториях, следует из заявления специалистов берлинской клиники «Шарите». Отмечается, что конкретное вещество пока не установлено, но исследование продолжается. В Берлине Навальному дали антидот – атропин. Его же вводили и в омской больнице, куда Навальный попал изначально. При этом там настаивают на том, что версия об отравлении несостоятельна. В медучреждении спустя несколько часов после заявления немецких медиков сообщили, что не обнаружили в крови оппозиционера ингибиторы холинэстеразы, как, впрочем, и других веществ, которые могли бы привести к таким последствиям. Основная версия врачей омской больницы – нарушение обмена веществ, нарушение углеводного баланса, который может быть вызван резким падением сахара в крови. Этот диагноз поставила под сомнение личный врач Навального, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она считает, что омские врачи знали об отравлении, раз сразу дали политику атропин. Между тем в больнице также отрицали, что Навальный мог пострадать из-за смертельно опасного вещества, которое полиция, как рассказали в ФБК, обнаружила на вещах оппозиционера. Поначалу омские медики отказывались пускать супругу Навального к мужу, тянули с диагнозом, не выдавали документы, заявляли, что политик нетранспортабелен и до стабилизации состояния останется в больнице.

Соратники Навального требуют возбудить уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля.

Главный редактор сайта «Карнеги.ру» Александр Баунов считает, что Россия пытается представить лечащих Навального немецких врачей как заинтересованную сторону.