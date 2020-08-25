Власти Краснодарского края возложили вину за лесные пожары на туристов

Как сказал губернатор Вениамин Кондратьев, пожары, в том числе в заповеднике Утриш, могли произойти из-за то, что отдыхающие неосторожно обращались с огнём.

К утру сегодняшнего дня на территории заповедника Утриш выгорело больше ста гектаров леса. Леса горят в Туапсинском районе, Новороссийске, Геленджике, в Анапе людей эвакуируют с пляжей. На этот момент большинство пожаров удалось локализовать, сообщил начальник пресс-службе регионального МС Никита Гавриляк. Гавриляк уточнил, что с опасных территорий выезли 400 человек, ещё 100 уехали сами.