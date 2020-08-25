Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская дистанционно выступила в Европарламенте. Её выступление показал телеканал РБК. Тихановская сказала, что в Белоруссии происходит мирная революция, которая не является ни пророссийской, ни антироссийской, ни проевропейской, ни антиевропейской. По словам Тихановской, это борьба народа за право свободно избирать своих лидеров и определять свою судьбу.

Тем временем из Белоруссии пришли новости о том, что Верховный суд республики отказал в возбуждении дела по жалобе Тихановской о непризнании результатов выборов президента.