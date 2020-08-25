В Кремле считают некорректными призывы европейских политиков начать расследование возможного отравления Навального

В Кремле считают некорректными призывы европейских политиков начать расследование возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что для возбуждения дела должен быть повод, а отравление Навального пока не доказано. Отравляющее вещество, как сказал пресс-секретарь, ни российские, ни немецкие врачи пока не нашли. Заявления отдельных политиков о причастности российских властей к отравлению Навального Песков назвал «пустым шумом».
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Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…