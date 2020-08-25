В Кремле считают некорректными призывы европейских политиков начать расследование возможного отравления Навального

В Кремле считают некорректными призывы европейских политиков начать расследование возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что для возбуждения дела должен быть повод, а отравление Навального пока не доказано. Отравляющее вещество, как сказал пресс-секретарь, ни российские, ни немецкие врачи пока не нашли. Заявления отдельных политиков о причастности российских властей к отравлению Навального Песков назвал «пустым шумом».