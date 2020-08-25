Две тысячи мексиканцев поучаствуют в заключительных испытаниях российской вакцины от коронавируса

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на министерство иностранных дел Мексики. Накануне власти России и Белоруссии объявили, что договорились об участии белорусов в финальном этапе испытаний российской вакцины.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что активная разработка вакцин в разных странах мира продолжается. С соответствующим заявлением выступил гендиректор организации Тедрос Гебрейесус. Гебрейесус подчеркнул, что прежде всего вакциной необходимо обеспечить наиболее пострадавшие от коронавируса страны.