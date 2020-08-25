В Минске учителя пикетируют Министерство образования Белоруссии

Акция стала ответом на заявление президента Александра Лукашенко о необходимости увольнять педагогов, которые поддерживают оппозицию.

У Минобразования собрались примерно 200 учителей и солидарных с ними граждан Белоруссии. Некоторые из них держат красно-белые флаги, а также плакаты с лозунгом «Ложь и угрозы — это Государственная идеология?», сообщает агентство ТАСС. В поддержку учителей люди хлопали 10 минут.

Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел министр образования Игорь Карпенко. Однако пока к людям подходят силовики, милиционер обратился к участникам акции с призывом разойтись, отметив, что митинг несанкционированный. Однако все продолжают оставаться около здания ведомства и говорят о своем праве на свободу собраний. Когда к министерству образования начали подъезжать автозаки и военные машины, то раздались крики «Позор!».

К месту проведения митинга также прибыли подразделения ОМОНа, количество протестующих не снижается, а только увеличивается. Участники акции учителей, повернувшись к машинам с бойцами, скандируют: «Хватит нас пугать!» и «Не боимся».

Поддержать учителей пришли, в том числе, артисты Национального академического театра имени Янки Купалы.