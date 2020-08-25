Путин освободил от должности замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Бурыкина. Об этом со ссылкой на соответствующий указ сообщает агентство ТАСС. Бурыкин занимал должность с мая 2017 года. Причины отставки не уточняются.