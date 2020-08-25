Источники ТАСС: ФСБ назначила психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову

ФСБ, как утверждают источники ТАСС, назначила психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову. Официального подтверждения этих данных пока нет. Журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в том, что он был завербован чешской спецслужбой, которой передавал информацию о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Сафронов вину не признает.