Источники ТАСС: ФСБ назначила психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову

ФСБ, как утверждают источники ТАСС, назначила психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову. Официального подтверждения этих данных пока нет. Журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в том, что он был завербован чешской спецслужбой, которой передавал информацию о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Сафронов вину не признает.
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