В Кремле пока не видят поводов для расследования произошедшего с политиком Алексеем Навальным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что для возбуждения дела о возможном покушении на жизнь оппозиционера недостаточно оснований. Он также не видит тенденции в убийствах и покушениях на критиков действующей власти. Комментируя заявление берлинской клиники, в которой сейчас находится Навальный, Песков сказал, что пока еще ни российским, ни немецким врачам не удалось найти отравляющее вещество, поэтому, по его мнению, заявления берлинских врачей о том, что оппозиционер был отравлен, преждевременны. В связи с этим, в Кремле считают некорректными призывы Германии найти виновных в отравлении.

Ранее о том, что российские власти должны провести открытое расследование по факту отравления политика Алексея Навального заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

С требованием провести прозрачное расследование накануне выступил и Евросоюз.