Российские военные завершили государственные испытания системы предупреждения ракетного нападения

Об этом рассказал ее генеральный конструктор, глава межгосударственной корпорации «Вымпел» Сергей Боев, — передает агентство Интерфакс. По словам Боева, до конца сентября разработчики будут устранять оставшиеся недочеты, а затем передадут систему заказчику. Разработка предназначена для получения данных о ракетных пусках и их траекториях. Она также собирает информацию о космических объектах.