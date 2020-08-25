Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, — сообщает со ссылкой на источники РБК. Состояние 59-летнего политика оценивается как стабильно тяжелое. Температура не опускается ниже 39. РБК отмечает, что дочь и зять Тимошенко, которые также заразились коронавирусом, переносят болезнь в легкой форме.