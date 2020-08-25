В Кремле пока не видят поводов для расследования случившегося с оппозиционным политиком Алексеем Навальным

Пока даже непонятно, какое именно отравляющее вещество нашли в его организме немецкие медики, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что Кремль консультировался с российскими врачами по поводу заявлений берлинской клиники и пришел к заключению, что немецкие медики поспешили с выводами об отравлении.