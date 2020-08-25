У здания министерства образования в Минске проходит акция в поддержку учителей, на которую вышли около 2 тыс. человек

У здания министерства образования в Минске проходит акция в поддержку учителей, на которую вышли около двух тысяч человек. Об этом сообщает «Новая газета». Спустя полчаса после начала акции подъехали автозаки. Они сделали круг перед собравшимися, однако, люди не стали расходиться. Они начали аплодировать и кричать «Позор!». Участники держат плакаты: «Учителя должны учить, а не подделывать бумажки», а также «Голоса не воровать и людей не избивать учат в школе, учат в школе, учат в школе». Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять учителей, поддерживающих протесты в республике.