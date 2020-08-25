Россияне уже начали получать часть денег, затраченных на покупку внутренних туров по программе доступных путешествий

Об этом сегодня сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В российском туристическом ведомстве уверены: стартовавшая ранее программ по стимулированию внутреннего туризма успешно заработала. Во всяком случае, как заявила Зарина Догузова, с момента старта программы специальный сайт для покупки туров посетило свыше миллиона пользователей. Туров и размещений в отелях приобретено более чем на полмиллиарда рублей. В соответствии с условиями программы, российская платежная система «МИР» начисляет кешбэк. Предполагается, что принять участие в программе, которая действует до 28 августа, смогут порядка 3 миллионов человек — за приобретенные путевки начисляется возврат части платежа в зависимости от стоимости путешествия, в размере от 5 до 15 тысяч рублей. На эти цели правительство выделило около 15 миллиардов рублей. На этом фоне в Ростуризме отметили, что большинство туроператоров уже фиксирует трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года. При этом повышенным спросом на осень помимо юга России пользуются Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

В Ростуризме выразили надежду на то, что меры государственной поддержки туризма помогут ввывести отрасль на показатели, который фиксировались до начала пандемии.