Около тысячи мигрантов из Узбекистана скопились на станции Кинель в Самарской области в ожидании отправки на родину

Часть мигрантов из Узбекистана сегодня обещают отправить домой. По словам главы узбекского культурного центра Исраила Нурматова, утром 864 человека сели в несколько автобусов. Из палаточного лагеря они двинулись на железнодорожную станцию Кинель. Туда прибудет поезд из двадцати вагонов, который отправит их домой. Отправление состава запланировано на 17:54 по местному времени. Среди пассажиров будут мигранты, которых заранее занесло в список Генконсульство республики Узбекистан. В лагере останется порядка семисот мигрантов. Их увезут на родину, когда власти Узбекистана зарегистрируют их на следующий рейс.



Мигранты начали прибывать в Кинель с середины прошлой недели. Поначалу они жили в самодельных палатках из полиэтилена, которые возвели прямо на перроне. Среди этих граждан были дети и беременные женщины. Позже их отвезли палаточный лагерь, созданный специально для них. По словам Исраила Нурматова, там есть электричество и вода.



Это уже не первая отправка граждан Узбекистана из Самарской области на родину. 7 августа специальным поездом были доставлены на родину более тысячи граждан Узбекистана, которые проживали в в палаточном лагере в Большечерниговском районе Самарской области.