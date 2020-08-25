Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщает, что двое российских военных получили легкие контузии

Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщает о том, что двое российских военных получили легкие контузии из-за обстрела российско-турецкого патруля в Идлибе. Также был поврежден российский бронетранспортер. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
2020-08-25T16:04:34+03:00
2020-08-25T16:04:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 25 августа 2020
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