Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщает, что двое российских военных получили легкие контузии

Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщает о том, что двое российских военных получили легкие контузии из-за обстрела российско-турецкого патруля в Идлибе. Также был поврежден российский бронетранспортер. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.